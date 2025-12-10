Familie neemt in besloten kring afscheid van overleden Mara (21) en Doris (20)

Vrijdag en zaterdag neemt de familie in besloten kring afscheid van Mara (21) en Doris (20), zo meldt Namens de Familie. De twee jonge vrouwen kwamen vorige week om het leven bij een auto-ongeluk in Den Haag na een achtervolging door de politie. De familie is dankbaar voor alle bloemen, kaarten en steunbetuigingen.

"Het is voor de ouders en hun familie afschuwelijk te bedenken hoe de laatste momenten van hun geliefden moeten zijn geweest", zegt Namens de Familie. Dat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag concludeert dat de agenten niet verkeerd hebben gehandeld, is volgens de familie belangrijk. "Het biedt geen troost maar hun vragen over wat er die fatale nacht is gebeurd hebben ze wel kunnen stellen."

Stopteken genegeerd

Op 4 december reden Mara en Doris na een feestje mee met een 24-jarige bestuurder en een andere vrouw. Ze hadden de man pas die avond leren kennen, maar hij bood hen een lift aan. Rond 04.40 uur gaf de politie het voertuig een stopteken op de Fluwelen Burgwal vanwege opvallend rijgedrag. De bestuurder zou te hard hebben gereden.

Hij negeerde het stopteken en ging ervandoor. Niet veel later reed hij op de Bezuidenhoutseweg tegen een boom. De auto vloog vervolgens in brand. Alleen de andere vrouwelijke inzittende overleefde het ongeluk; zij raakte gewond.

Ruimte geven

De uitvaarten vinden afzonderlijk van elkaar plaats, in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden van de jonge vrouwen. De familie verzoekt de pers en andere geïnteresseerden hen de ruimte te geven om in beslotenheid afscheid te nemen.