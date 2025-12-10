Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Familie neemt in besloten kring afscheid van overleden Mara (21) en Doris (20)

Ongeluk

Vandaag, 14:17

Link gekopieerd

Vrijdag en zaterdag neemt de familie in besloten kring afscheid van Mara (21) en Doris (20), zo meldt Namens de Familie. De twee jonge vrouwen kwamen vorige week om het leven bij een auto-ongeluk in Den Haag na een achtervolging door de politie. De familie is dankbaar voor alle bloemen, kaarten en steunbetuigingen.

"Het is voor de ouders en hun familie afschuwelijk te bedenken hoe de laatste momenten van hun geliefden moeten zijn geweest", zegt Namens de Familie. Dat het Openbaar Ministerie (OM) woensdag concludeert dat de agenten niet verkeerd hebben gehandeld, is volgens de familie belangrijk. "Het biedt geen troost maar hun vragen over wat er die fatale nacht is gebeurd hebben ze wel kunnen stellen."

Stopteken genegeerd

Op 4 december reden Mara en Doris na een feestje mee met een 24-jarige bestuurder en een andere vrouw. Ze hadden de man pas die avond leren kennen, maar hij bood hen een lift aan. Rond 04.40 uur gaf de politie het voertuig een stopteken op de Fluwelen Burgwal vanwege opvallend rijgedrag. De bestuurder zou te hard hebben gereden.

Hij negeerde het stopteken en ging ervandoor. Niet veel later reed hij op de Bezuidenhoutseweg tegen een boom. De auto vloog vervolgens in brand. Alleen de andere vrouwelijke inzittende overleefde het ongeluk; zij raakte gewond.

Ruimte geven

De uitvaarten vinden afzonderlijk van elkaar plaats, in aanwezigheid van familie, vrienden en bekenden van de jonge vrouwen. De familie verzoekt de pers en andere geïnteresseerden hen de ruimte te geven om in beslotenheid afscheid te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

OM: politie deed niks fout bij dodelijke achtervolging Den Haag
OM: politie deed niks fout bij dodelijke achtervolging Den Haag
Familie Mara (21) en Doris (20) 'kapot van verdriet' na crash Den Haag: 'Onbeschrijflijk'
Familie Mara (21) en Doris (20) 'kapot van verdriet' na crash Den Haag: 'Onbeschrijflijk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.