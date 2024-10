Vrouw in scootmobiel ernstig gewond achtergelaten na aanrijding in Enschede

Een 56-jarige vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt toen zij op haar scootmobiel werd aangereden door een auto op de Laaressingel in Enschede. Volgens buurtbewoners werd de scootmobiel tientallen meters verderop in meerdere delen teruggevonden. De automobilist reed na het ongeval door.

Aanvankelijk werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd al snel geannuleerd. Twee ambulances waren snel ter plaatse om de vrouw te behandelen, waarna zij met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Voortvluchtig

De politie heeft na het ongeval de omgeving afgezet voor sporenonderzoek en is op zoek naar de automobilist, die na het ongeval is doorgereden. De betrokken auto werd later teruggevonden aan de Schreursweg, maar de bestuurder is nog steeds voortvluchtig.

Mensen met camerabeelden of getuigen roept de politie op om zich te melden. "We doen een dringend beroep op iedereen die iets heeft gezien of beelden heeft van het incident om contact met ons op te nemen", aldus een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.