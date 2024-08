Automobilist rijdt fietsers aan in Enschede en slaat op de vlucht

In Enschede heeft een auto maandagmiddag enkele fietsers aangereden op de Heutinkstraat. Na het incident sloeg de automobilist direct op de vlucht.

De aanrijding gebeurde op de Heutinkstraat, ter hoogte van de Hogelandsingel, in Enschede rond 15.15 uur. De bestuurder reed in een zwarte Volkswagen Polo, meldt de politie. Het kenteken is nog onbekend. De auto mist door het ongeluk een wieldop en is vertrokken in onbekende richting. Het is niet duidelijk of de fietsers gewond zijn geraakt.

De politie roept getuigen of mensen met beelden op zich te melden via 0900-8844 of een privébericht te sturen onder vermelding van nummer 2024363369.