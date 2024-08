Man op zitmaaier raakt ernstig gewond na val in sloot

In het Brabantse Wagenberg is vrijdagmiddag een man ernstig gewond geraakt. De man rijdt op een zitmaaier op de Hoevenseweg wanneer het helemaal fout gaat. Hij belandt onder de zitmaaier in de sloot en raakt ernstig gewond.

Omstanders komen snel te hulp en trekken met een Jeep de maaier uit de sloot, zo stelt een correspondent te plaatse. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kan alleen bevestigen dat een persoon onder de maaier is gekomen en daarbij gewond is geraakt.

Een traumahelikopter wordt ingevlogen en de man wordt, volgens de correspondent ter plaatse, een uur lang gereanimeerd. Het slachtoffer is uiteindelijk in kritieke toestand onder politie begeleiding naar het ziekenhuis vervoerd.

De weg is tijdelijk afgesloten voor het verkeer.