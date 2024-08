Vader en tienerzoon 'flink gewond' bij geweldsincident Breukeleveen

Bij een geweldsincident in Breukeleveen (Noord-Holland) zijn woensdagavond een vader en zijn tienerzoon "flink gewond" geraakt, meldt de politie. De vader brak zijn kaak. Twee mannen van 35 en 34 jaar zijn aangehouden.

Het incident vond rond 17.30 uur plaats op recreatie-eiland Meent. Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk welke verwondingen de jongen heeft en hoe oud hij is. De politie was niet direct bereikbaar voor vragen.

Aanhouding

De 35-jarige man uit Naarden werd later op de avond buiten aangehouden. Waar dat precies gebeurde, meldt de politie niet. De andere man, afkomstig uit Hoofddorp, werd een dag later aangehouden. Het is ook niet duidelijk waar dat gebeurde.

De politie doet onderzoek naar de zaak en roept getuigen op zich te melden als ze iets van het incident hebben meegekregen.

ANP