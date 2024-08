Man (85) drukt op gaspedaal in plaats van rem, rijdt fietser aan en ramt woning

In Den Hoorn op Texel is een 85-jarige automobilist vrijdagmiddag uit de bocht gevlogen. Hij raakte daardoor een fietster, die gewond raakte. Daarna botste hij tegen een woning aan. De bestuurder zelf raakte ook gewond.

De man drukte hoogstwaarschijnlijk op het gaspedaal in plaats van op de rem. De politie vermoedt dat dit per ongeluk is gegaan. Twee andere fietsers werden op een haar na gemist.

De fietster is met letsel aan het been naar het ziekenhuis gebracht en de bestuurder werd met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis.