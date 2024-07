Twee fietsende kinderen geschept door auto op Texel

Twee minderjarige fietsers zijn woensdagmiddag geschept door een auto op Texel op de Boodtlaan, ter hoogte van de afslag bij SV De Koog. Een ambulance en politie-eenheden kwamen met spoed ter plaatse.

De politie bevestigt dat meerdere mensen zijn nagekeken door het ambulancepersoneel. Over de verwondingen en de ernst daarvan is niks bekend. Volgens een correspondent ter plaatse was een groep jongeren aan het fietsen en bleven twee fietsers achter, die beide geschept werden door de auto.

De voorruit van de auto is verbrijzeld door de klap. Door het ongeluk was de weg richting camping de Shelter tijdelijk afgesloten.