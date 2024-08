Auto vliegt over de kop na botsing in Eindhoven, veroorzaker neemt de benen

Een persoon is woensdagochtend gewond geraakt na een zwaar ongeluk in Eindhoven. De botsing gebeurde op de kruising van de Europalaan en Veldmaarschalk Montgomerylaan. De veroorzaker van het ongeluk neemt vlak na het incident de benen maar kan later alsnog gearresteerd worden.

Een auto, vermoedelijk door rood rijdend en veel te hard, ramde de zijkant van een ander voertuig. Dit tweede voertuig vloog over de kop en kwam met het dak tegen een lantaarnpaal tot stilstand. Hierdoor kwam de bestuurde bekneld te zitten.

Drie kwartier bekneld in auto

Meerdere hulpdiensten, waaronder vier brandweerwagen, twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Het kostte de brandweer ongeveer drie kwartier om de man uit het wrak te bevrijden.

Het dak was door de botsing flink ingedeukt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht.

Onder invloed

De bestuurder van de auto die de botsing veroorzaakte, vluchtte aanvankelijk, maar meldde zich later bij de politie. Hij gaf zelf aan onder invloed te zijn en is vervolgens gearresteerd. De politie onderzoekt welke middelen de man mogelijk heeft gebruikt.

De kruising werd volledig afgesloten voor het verkeer maar inmiddels is de weg weer vrij.