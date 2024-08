Voetganger overleden bij ongeval met vrachtwagen op N314 in Zutphen

Bij een ongeval met een vrachtwagen en een voetganger in Zutphen is de voetganger overleden, meldt de politie. De hupdienst gaat na onderzoek niet uit van een misdrijf.

Het ongeluk gebeurde maandagochtend rond 07.00 uur op de provinciale weg N314. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De weg is voorlopig dicht en het verkeer wordt omgeleid. Enkele uren na het ongeluk laat de politie weten dat het onderzoek is afgerond: " Er is geen sprake van strafbare feiten. Daarom delen we niet meer informatie", schrijft Politie Gelderland op X.