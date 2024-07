A16 bij Dordrecht weer open na ongeluk met vrachtauto vol stenen

De A16 bij Dordrecht-Centrum is weer open voor verkeer. De snelweg was daar sinds de ochtend afgesloten, nadat een vrachtwagen met containers vol stenen was gekanteld.

Rijkswaterstaat heeft een spoedreparatie uitgevoerd aan het wegdek en het puin opgeruimd. De Veiligheidsregio meldt dat de snelweg op een later moment hersteld wordt. De weg zal dan gedeeltelijk worden afgesloten.

De afsluiting van de weg leidde tot een kilometerslange file. Verkeer dat vast kwam te staan werd onder begeleiding weggeleid.

ANP