Vrachtwagen kantelt en bezaait A16 met stenen, snelweg dicht

De A16 richting Rotterdam is dinsdagmiddag afgesloten bij Dordrecht-Centrum na een ongeval met een gekantelde vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde rond 11.00 uur. De vrachtwagen was geladen met containers gevuld met stenen, die nu volledig over de weg verspreid liggen, zo meldt de ANWB.

De afsluiting veroorzaakt een kilometerslange file en flinke vertragingen voor weggebruikers. De gebruikelijke omrijroute via de Heinenoordtunnel is niet beschikbaar vanwege afgesloten werkzaamheden. Rijkswaterstaat laat weten dat het verkeer vanaf knooppunt Zonzeel kan omrijden via Gorinchem, via de A59, A27 en A15.

Noodhulpteam

Verkeer dat vaststaat voor het ongeval wordt weggeleid. Het Rode Kruis heeft uit voorzorg en met het oog op het warme weer een noodhulpteam gestuurd naar het Van der Valk-hotel in Dordrecht, dat vlak bij de plaats van het ongeluk ligt. Het team kan hulp verlenen aan mensen die in de file staan en in de problemen komen. De Veiligheidsregio houdt ook een ambulance paraat.

Opruimen duurt uren

Het bergen van de vrachtwagen en de opruimwerkzaamheden om de stenen van de rijbaan te verwijderen duren tot ongeveer 15.00 uur verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer dat vaststaat voor het ongeval wordt onder begeleiding weggeleid. Tot de weg wordt vrijgegeven, moeten weggebruikers richting Rotterdam rekening houden met extra reistijd.

Er kan live meegekeken worden met de afhandeling van het incident via deze openbare verkeerscamera van Rijkswaterstaat.

Hart van Nederland/ANP