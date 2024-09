Vlammenzee zorgt voor ravage in Enschede, drie auto's verwoest

Drie auto's in een woonwijk in Enschede zijn in de nacht van woensdag op donderdag volledig verwoest door een brand. De metershoge vlammen zorgden voor een grote ravage. De politie doet onderzoek naar het incident.

Rond 03.00 uur hoorden de bewoners aan de Ohmstraat harde knallen op de parkeerplaats achter hun woningen, meldt een correspondent ter plaatse. De hulpdiensten werden snel ingeschakeld. Twee auto's stonden toen al volledig in brand, waarna ook het derde voertuig vlam vatte.

Naast de hoge vlammen, veroorzaakt de brand ook veel rook en meerdere explosies. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De politie Enschede vraagt getuigen zich te melden en camerabeelden te delen.