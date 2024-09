Grote brand in pand met peperdure auto's in Oosterhout, rook trekt over A15

In een autobedrijf in het Gelderse dorp Oosterhout, iets ten noorden van Nijmegen, woedde woensdagochtend een grote brand. Daarbij kwam veel rook vrij die ook over de nabijgelegen snelweg A15 trok.

De eerste meldingen van de brand kwamen rond 04.30 uur bij de brandweer binnen. Rond 08.30 uur meldde de veiligheidsregio op X dat de brand onder controle is.

De brand is ontstaan aan de achterkant van het bedrijf aan de Rietgraafsingel, die parallel loopt aan de A15. In het pand staan auto's van Landrover en Jaguar. Door "brandwerende voorzieningen" heeft de brand zich beperkt tot de achterzijde van het pand. "Het lijkt erop dat de showroom gered kan worden", zei een woordvoerder.

NL-Alert

In verband met de rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd voor delen van Oosterhout, Bemmel en Elst. Inwoners kregen het advies ramen en deuren te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten. Die waarschuwing is inmiddels niet meer van kracht.

Ook was de afrit Elst op de A15 in de richting van Nijmegen woensdagochtend even dicht door de brand, maar de ANWB laat weten dat die afrit snel weer open kon toen de rookontwikkeling afnam.

ANP