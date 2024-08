Vliegtuigje maakt noodlanding op Maastricht Airport

Maastricht Aachen Airport is woensdagmiddag enige tijd gesloten geweest nadat een sportvliegtuig een buiklanding maakte en op de landingsbaan tot stilstand kwam. De piloot kon het toestel ongedeerd verlaten.

Het incident vond plaats rond 14.45 uur. De start- en landingsbaan was tijdelijk geblokkeerd, waarop het vliegveld werd gesloten. Na overleg met de luchtvaartpolitie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het vliegtuig met behulp van een kraan verwijderd. Rond 16.00 uur werd de baan weer vrijgegeven en kon het vliegveld zijn operaties hervatten.

Oorzaak nog onbekend

Het is nog onduidelijk waarom het vliegtuig op de buik is geland. Mogelijk was er sprake van een technisch probleem of een fout van de piloot. Het toestel was eerder die ochtend vertrokken uit Beek voor een vlucht naar Reichelsheim in Duitsland, en keerde later terug naar Maastricht Aachen Airport.