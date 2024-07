Luchtballon beschoten in Beuningen: 'Piloot keek recht in loop van geweer'

Een rustige luchtballonvaart veranderde woensdagavond plotseling in een nachtmerrie voor vijf passagiers en hun piloot. Een man schoot vanuit zijn tuin met vermoedelijk een luchtbuks op een overvliegende luchtballon. Niemand raakte gewond, maar de schrik was groot. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt", vertelt eigenaresse Monique Hoogeslag.

De luchtballon van het bedrijf Wilco Air vertrok woensdagavond vanuit het Twentse Ootmarsum. Aan boord waren vijf passagiers en een piloot, laat de eigenaresse Monique Hoogeslag van het luchtballonbedrijf aan Hart van Nederland weten. Tegen het einde van de vlucht, rond 20.30 uur, vloog de ballon lager boven Beuningen in voorbereiding op de landing.

Vijf knallen

Tijdens het dalen hoorden de passagiers en piloot plotseling mensen in een achtertuin nabij de Lomanskamp roepen. "Homo's!', werd er geschreeuwd. De piloot zag vervolgens een van de mannen een luchtbuks pakken en die op de ballon richten. "De piloot keek recht in de loop van het geweer", vertelt Hoogeslag. Volgens de aanwezigen werd er minimaal vijf keer geschoten.

De piloot belde vanuit de lucht direct de politie, die snel ter plaatse kwam. De piloot slaagde erin veilig te landen op een voetbalveld in Beuningen. Niemand raakte gewond. "Nu is het goed gegaan, maar het had anders kunnen aflopen" vertelt Hoogeslag.

'Echte Tukkers'

Met de passagiers en piloot gaat het inmiddels goed. "Het zijn echte nuchtere Tukkers", aldus Hoogeslag. "We liggen er niet wakker van."

Het is nog onduidelijk of de luchtballon daadwerkelijk beschadigd is geraakt. De luchtballon wordt nog geïnspecteerd. Tot die tijd blijft het veilig aan de grond. Voor mensen die een rondvaart hadden geboekt, wordt een andere ballon gebruikt.

Dader(s)

Er is nog niemand aangehouden, maar de politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden. Het luchtvaartbedrijf is blij met de inzet van de politie. "Het wordt echt serieus opgepakt." Het luchtballonbedrijf gaat er niet vanuit dat het een gerichte actie was. "Voor hetzelfde geld schiet hij de volgende keer op een fietser."

