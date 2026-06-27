Vijf personen betrokken bij auto-ongeluk in Terneuzen, traumahelikopters ingezet

Op de Knapzakweg bij Terneuzen is zaterdag een ongeval met meerdere voertuigen gebeurd, zo meldt de Veiligheidsregio Zeeland in een speciaal gestart liveblog. Vijf personen zouden betrokken zijn.

Volgens de Veiligheidsregio zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Eén van de auto's is als gevolg daarvan in een droge sloot terecht gekomen. Een persoon zat nog enige tijd bekneld, maar is ondertussen door de hulpdiensten bevrijd. Er meerdere ambulances en traumahelikopters opgeroepen.

Hoe het met de slachtoffers gaat, is niet bekend. Die weg en de Reuzenhoeksedijk en de Drieweg blijven nog langere tijd afgesloten wegens het bergen van de voertuigen. Ook is de afsluiting gedaan omdat de politie het ongeluk onderzoekt.