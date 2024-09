Vier gewonden bij zwaar ongeluk op de A58 bij Tilburg

Op de A58 bij Tilburg zijn zondagavond rond 23.30 uur twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Een van de auto's sloeg over de kop en belandde in de sloot. Vier personen raakten gewond en zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.

Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. De snelweg lag bezaaid met brokstukken, waardoor twee rijstroken tijdelijk werden afgesloten. Een bergingsbedrijf heeft de wrakken weggesleept, waarna de weg weer werd vrijgegeven voor het verkeer.