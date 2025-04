Exploitant na val meisje uit attractie Hilversum: 'Je schrikt je rot'

Niek Moonen, exploitant van de kermisattractie Energizer, reageert aangeslagen op het ongeluk waarbij zondag een 14-jarig meisje uit zijn attractie viel. "Je schrikt je rot", zegt hij tegen De Gooi- en Eemlander. De attractie staat op de kermis in Hilversum en is voorlopig gesloten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt het voorval.

Moonen verklaart dat hij het incident niet zelf zag gebeuren. "Ik zat in het hokje achter de kassa en hoorde ineens een klap." Volgens hem kwam de attractie direct automatisch tot stilstand. "We hebben meteen de hulptroepen ingeschakeld."

'Bij mij hebben ze niets gemeld'

Volgens de krant is de toestand van het meisje stabiel. Moonen zegt daar verder niets over te horen te krijgen. "Ik moet dat allemaal in de media lezen. We mogen niet naar haar toe. Dat is wel lastig. We vinden het allemaal verschrikkelijk wat er is gebeurd."

Na het ongeluk vertelden verschillende bezoekers aan De Gooi- en Eemlander dat ze zich eerder onveilig hadden gevoeld in de attractie. Ze zeiden dat stoelen loszaten en dat hun zorgen niet serieus werden genomen. Moonen zegt daar niets van te hebben gehoord. "Bij mij hebben ze niets gemeld. Als mensen hebben ervaren dat er iets mis is, moeten ze dat wel zeggen. De dingen die ik nu in de media lees heb ik niet gehoord."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Moonen zegt dat ervaringen van bezoekers soms kunnen verschillen van de feitelijke situatie. "Ik heb altijd hele snelle, grote attracties gehad. Er zijn dan altijd mensen die zich onveilig voelen."

Attractie blijft dicht

Hij wacht de uitkomsten van het NVWA-onderzoek af. "Ik wil namelijk ook graag weten wat er mis is gegaan. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen." De Energizer blijft tot nader order gesloten. "Het gaat nog even duren voordat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Tot dan kan die ook helemaal niet open."