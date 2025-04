Ahmed zat dag vóór kermisongeluk Hilversum in attractie en voelde dat het niet goed zat

Een gezellig uitje naar de Hilversumse kermis veranderde maandag in een nachtmerrie. Terwijl gezinnen genoten van het zonnige weer, ging het bij de attractie Energizer gruwelijk mis. Een 14-jarig meisje viel uit de snel ronddraaiende attractie en brak haar arm. Maar volgens bezoekers was het al langer mis met de veiligheid van de Energizer.

Samen met zijn eigen gezin en het gezin van de buren ging Ahmed zondag naar de kermis in Hilversum. Hij zat zelf ook in de attractie en voelde het direct: dit klopt niet, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De paniek was groot toen later zelfs een hoofdsteun losvloog. De broer van zijn vrouw filmde het voorval als bewijs, is te zien in deze video:

0:43 ZIEN: onderdeel raakt los bij kermisattractie Hilversum

"Ik voelde me zo schuldig dat ik niet direct aan de bel heb getrokken", zegt zijn buurvrouw. "We zijn direct weggegaan. De kinderen waren helemaal overstuur en hebben nauwelijks geslapen."

Al eerder die week viel de buurvrouw iets vreemds op aan de Energizer. "Op 23 april hingen mensen zeker 10 minuten halverwege in de attractie."

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. "Er zijn meerdere meldingen binnengekomen na de berichten in de media", bevestigt een woordvoerder.

Eigenaar reageert

Niek Moonen, eigenaar van de kermisattractie, herkent zich echter helemaal niet in de mogelijke mankementen. Hij zegt tegen Omroep Brabant dat er niets aan de hand was de dagen voor het ongeluk. "Een hoofdsteun die losraakte? Nee, dat is echt niet gebeurd", zegt hij tegen de regionale omroep.

Volgens de eigenaar werd er wel een motor van de attractie vervangen op 23 april, er zou een veertje klem zijn komen te zitten. "De dagen daarna heeft hij probleemloos gedraaid, tot het tragische voorval waarvan we nog steeds niet weten hoe het kon gebeuren."