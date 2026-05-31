Drama bij Maarsseveense Plassen: minderjarige jongen overleden

Een minderjarige jongen die zaterdag uit het water werd gehaald bij de Maarsseveense Plassen is overleden. Dit meldt de politie zondag.

De melding dat er iemand te water was geraakt, kwam rond 17.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Volgens RTV Utrecht was het op dat moment erg druk bij het Utrechtse recreatiegebied.

Onder meer een duikteam van de brandweer, een helikopter en een droneteam kwamen ter plaatse. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de jongen te reanimeren.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de toedracht.