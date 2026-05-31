Politie doet oproep na dodelijk ongeval A67: man mogelijk twee keer geschept

Ongeluk

Vandaag, 12:01

De politie doet een getuigenoproep voor een dodelijk ongeval op de A67 in Lierop van zaterdag- op zondagnacht. Het slachtoffer is een 32-jarige man uit Oldenbroek. De politie doet onderzoek naar de aanrijding en komt daarom graag in contact met bestuurders die de man voor het incident op de snelweg zagen lopen of liggen. Dit meldt de politie op haar website.

Het slachtoffer werd rond 01.00 uur op de A67 Eindhoven richting Venlo geraakt door een personenauto. De politie vermoedt dat de 32-jarige man toen al op de snelweg lag. Aan zijn letsel is te zien dat hij vermoedelijk al eerder is aangereden. Daarom doet de politie ook een oproep aan bestuurders die het slachtoffer mogelijk al eerder hebben gezien.

Daarnaast is er omstreeks 01.00 uur een zwarte scooter met twee mensen gespot rond de plek van het ongeval. Waarschijnlijk gaat het om twee jongens met kort haar. Ook hen wordt verzocht om contact op te nemen met de politie.

Dashcam

Weet je meer over dit ongeluk of reed je tussen 00.45 uur en 01.15 uur over de A67 rond Lierop en heb je dashcambeelden? De politie komt dan graag in bezit van die beelden. Het gaat niet alleen om beelden van de botsing, maar ook van de situatie voor en na het ongeval.

Door Redactie Hart van Nederland

Man overleden na aanrijding op A67: onbekend of hij al op de weg lag
