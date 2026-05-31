Man overleden na aanrijding op A67: onbekend of hij al op de weg lag

Een dodelijk ongeval op de A67 bij Lierop roept veel vragen op. Een man kwam in de nacht van zaterdag op zondag om het leven nadat hij op de rijbaan werd aangereden door een personenauto. De politie onderzoekt nog hoe het slachtoffer op de snelweg terecht is gekomen.

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding van het ongeval. Volgens de politie is de man aangereden door een auto. Het is echter nog niet bekend of de man al eerder op de weg lag. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

In de buurt van de plek van het ongeval ligt een parkeerplaats. Volgens een woordvoerder van de politie wordt bekeken of de man vanaf die locatie op de rijbaan is beland.