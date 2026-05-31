Felle woningbrand in Hoogeveen, 'omstanders halen kinderen uit pand'

Aan de Kometenlaan in het Drentse Hoogeveen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een felle woningbrand gewoed. Het pand raakte zwaar beschadigd.

Een correspondent ter plaatse meldt dat twee kinderen door omstanders uit de woning zijn gehaald. Ze bleven ongedeerd, aldus de correspondent.

Woningen ontruimd

Bij aankomst van de brandweer stond de woning al volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op andere woningen. Uit voorzorg werden naastgelegen woningen wel ontruimd.

Een man en een vrouw zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de correspondent.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.