Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Felle woningbrand in Hoogeveen, 'omstanders halen kinderen uit pand'

Brand

Vandaag, 08:39

Link gekopieerd

Aan de Kometenlaan in het Drentse Hoogeveen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een felle woningbrand gewoed. Het pand raakte zwaar beschadigd.

Een correspondent ter plaatse meldt dat twee kinderen door omstanders uit de woning zijn gehaald. Ze bleven ongedeerd, aldus de correspondent.

Woningen ontruimd

Bij aankomst van de brandweer stond de woning al volledig in brand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg op andere woningen. Uit voorzorg werden naastgelegen woningen wel ontruimd.

Een man en een vrouw zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, meldt de correspondent.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.