Man zwaargewond na steekpartij in woning Rotterdam, vrouw en man aangehouden

Een man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Laanzichtstraat in Rotterdam. Het slachtoffer, een 38-jarige Rotterdammer, is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

In de woning waren op het moment van het incident nog twee andere personen aanwezig. Het gaat om een 31-jarige vrouw en een 40-jarige man, beiden afkomstig uit Rotterdam. De twee zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. Wat hun precieze rol is geweest, wordt onderzocht.