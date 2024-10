Tilburgse vrouw (36) komt om bij fatbike-ongeluk Oisterwijk

Een 36-jarige vrouw uit Tilburg, die woensdag met haar fatbike in een sloot langs de Heukelomseweg in Oisterwijk belandde, is overleden. Dat meldt de politie zaterdag.

Het ongeval gebeurde woensdagmiddag. Omstanders wisten de vrouw uit het water te halen, waarna hulpdiensten ter plekke probeerden haar te reanimeren. Ook landde een traumahelikopter in de buurt om extra medische hulp te verlenen. Rondom de vrouw werd een scherm geplaatst om haar privacy te waarborgen.

De politie sloot de omgeving af voor onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.