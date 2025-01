Spookrijder veroorzaakt ongeval op A73 bij Venlo, snelweg dicht

Een spookrijder heeft maandagochtend op de A73 bij Venlo een ernstig ongeval veroorzaakt. De spookrijder, die in een personenauto reed, botste op een vrachtwagen. Dat meldt een woordvoerder van de Limburgse politie. De spookrijder raakte gewond, maar over de ernst van de verwondingen is nog niets bekend. Er is wel een traumahelikopter opgeroepen.

Door de aanrijding raakten ook andere voertuigen beschadigd. Het ongeluk gebeurde in zuidelijke richting, vlak voor de afslag Venlo-West. Rijkswaterstaat meldt dat de A73 in beide richtingen volledig is afgesloten tussen de knooppunten Zaarderheiken en Maasbree. Verkeer wordt omgeleid via de parallelbaan.

Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Hart van Nederland/ANP