Na dood Ron (60) binden truckers rouwband om: ‘De maat is vol’

Na het tragische ongeval op de A4 vorige week, waarbij de 60-jarige vrachtwagenchauffeur Ron Plaisier omkwam, reden woensdag veel collega-truckers met een zwarte rouwband om de spiegel. De actie, die plaatsvond op de dag van de uitvaart van Ron, was opgezet om respect voor truckers te vragen.

Initiatiefnemers Daniël Romijn en zijn schoonzoon Mylan Dekker hebben de Facebookpagina 'Respect voor de vrachtwagenchauffeur' opgericht, die in korte tijd duizenden volgers kreeg. De twee wilden Ron eren met de zwarte rouwband en tegelijkertijd aandacht vragen voor gevaarlijk rijgedrag van andere weggebruikers. De actie benadrukt de roep voor meer respect en veiligheid voor vrachtwagenchauffeurs op de weg.

"Het maakte mij zo boos dat er weer een chauffeur is overleden, en het erop lijkt dat dat komt door het handelen van een andere weggebruiker", zegt Daniël. "Ik maak het geregeld mee. Afsnijden of ze willen nog net voor je langs", aldus Mylan.

Fataal ongeval

Vorige week ging het gruwelijk mis op de A4. Vrachtwagenchauffeur Ron moet een noodstop maken, omdat een automobilist voor hem remt. De lading van betonnen buizen klapt tegen de cabine aan en Ron komt door het ongeval om het leven.

Het ongeluk op de A4:

0:43 A4 bij Beneluxtunnel richting Den Haag dicht na bizar ongeluk

'Maat is vol'

"Wij willen met de zwarte rouwband een statement maken. Houd op met het afsnijden van chauffeurs of agressief rijden omdat een chauffeur niet snel genoeg op gang komt. Chauffeurs doen gewoon hun werk", aldus Daniël. "We willen bewustwording creëren bij andere automobilisten over de gevaren waarmee je rijdt onderweg", zegt Mylan.

Dat de Facebookpagina inmiddels al 5000 volgers heeft, laat volgens Daniël zien dat deze situatie echt onder vrachtwagenchauffeurs leeft. "Er moet meer respect komen voor ons vak. De maat is nu vol."

Hart van Nederland sprak met deelnemende chauffeurs, is te zien in bovenstaande video.