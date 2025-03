Rotterdammer (46) aangehouden na dodelijk ongeval met vrachtwagen op A4

De politie is dringend op zoek naar getuigen en camerabeelden van het dodelijke ongeval op de A4 bij Rotterdam, dat dinsdag plaatsvond. Een 60-jarige vrachtwagenchauffeur kwam daarbij om het leven toen zijn lading, zware betonnen buizen, naar voren schoot bij een noodstop.

Volgens de politie moest de chauffeur plotseling remmen voor een andere auto. Daarbij werd de cabine van zijn vrachtwagen doorboord door de enorme buizen, die door de klap losraakten. De chauffeur raakte bekneld onder zijn eigen cabine, die meters verderop op het asfalt belandde. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De chauffeur overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde vlak voor de Beneluxtunnel, rond het middaguur. De snelweg A4 raakte bezaaid met brokstukken, glas en losgeraakte vrachtwagenonderdelen. Rijkswaterstaat leidde het verkeer tijdelijk om via de A15, A16 en A20.

Verdachte

Een 46-jarige Rotterdammer is aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij het ongeluk. Hij bestuurde de auto die mogelijk voor de vrachtwagen reed. De politie onderzoekt zijn rol in het incident.

De politie doet momenteel sporenonderzoek en bekijkt beschikbare camerabeelden. Getuigen of mensen met dashcambeelden worden verzocht zich te melden via 0900-8844 of het tipformulier op de website van de politie.