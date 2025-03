A4 bij Beneluxtunnel weer vrij na fataal ongeval

De snelweg A4 bij de Beneluxtunnel bij Rotterdam is weer open, nadat er rond het middaguur een dodelijk ongeluk plaatsvond. Dat meldt Rijkswaterstaat. De bestuurder van een vrachtwagen kwam daarbij om het leven, bevestigt de politie.

De vrachtwagen was geladen met buizen, die tijdens het ongeluk losschoten. Daarbij werd de cabine van de truck losgeslagen. De chauffeur raakte bekneld en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Volgens ooggetuigen moest de man plotseling een noodstop maken voor een auto.

Onderzoek naar toedracht

Het drama had grote gevolgen voor het verkeer in de regio. De snelweg richting Den Haag bleef urenlang afgesloten, wat leidde tot een verkeerschaos op de omliggende wegen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het is nog onduidelijk wat er precies voorafging aan de noodstop. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt.

Flinke vertraging

Volgens weggebruikers stonden er lange files op alternatieve routes rond Rotterdam. De vertraging liep op tot meer dan een uur in sommige delen van de regio.

De verwachting is dat het nog even duurt voordat de verkeersdrukte volledig is opgelost. Verkeer vanuit het zuiden naar Den Haag wordt aangeraden om de verkeersinformatie goed in de gaten te houden.

ANP