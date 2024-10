Politie: tweede ongeluk in Amersfoort 'toevallig' op zelfde plek

De politie "houdt het erop dat het toeval is" dat er zondagochtend op exact dezelfde plek een zwaar ongeluk is geweest op de Stadsring in Amersfoort als waar een week eerder drie jonge mannen omkwamen door een auto-ongeluk, aldus een politiewoordvoerder. Ze laat maandagochtend weten dat de man van het tweede ongeluk buiten levensgevaar is. Ook weet de politie in dit geval "zeker dat het een eenzijdig ongeluk" is geweest.

In de nacht van zondag 29 naar maandag 30 september kwam de auto van de mannen van 21, 25 en 27 jaar uit de gemeente Amersfoort tegen een boom langs de weg. Daarna is het voertuig in het water daarachter beland, de mannen overleefden dit alle drie niet. Over de oorzaak is nog niets bekend, ook is niet duidelijk of het om een eenzijdig ongeluk gaat of dat er anderen bij betrokken waren. De politie laat maandag weten nog geen update te kunnen geven over het onderzoek.

Het tweede ongeluk gebeurde afgelopen zondagochtend rond 07.30 uur. Een man reed tegen dezelfde boom, waar ook bloemen lagen in verband met het eerste ongeluk. Hij raakte zwaargewond. De politiewoordvoerder laat weten dat mogelijk suikerziekte van invloed is geweest bij het ongeluk, ook wordt nog getest of er sprake was van middelengebruik.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP