Vrienden omgekomen Amersfoorters in shock na tweede crash tegen boom: 'We kunnen het niet beseffen'

Op de plek in Amersfoort waar afgelopen maandag drie jongens verongelukte en waar zondagochtend iemand zwaargewond raakte, heerst veel ongeloof en verdriet. Het drama van vorige week is nog niet verwerkt, of de volgende tragedie heeft zich alweer voltrokken. "Het valt heel zwaar," zegt de beste vriend van de verongelukte Leonard, die bloemen komt neerleggen bij de bewuste boom.

Vorige week kwamen drie mannen van 21, 25 en 27 jaar uit de gemeente Amersfoort om het leven die tegen de boom aan de Stadsring waren gebotst, waarna hun voertuig in het water belandde. Zondagochtend raakte een andere automobilist op dezelfde plek zwaargewond op een soortgelijke manier.

Lees ook: Zwaargewonde bij nieuwe crash tegen boom Amersfoort waar vorige week drie doden vielen

Snel eerbetoon herstellen

"We kregen het bericht in de ochtend en daarom staan we hier allemaal nu", zegt de beste vriend van de verongelukte Leonard. "Wij kunnen het echt niet beseffen dat het gewoon weer precies dezelfde boom is die is geraakt (...) Ik weet niet hoe ik hiermee moet dealen", laat hij aan Hart van Nederland weten. Zaterdagavond hadden de vrienden van Leonard hem nog herdacht op de voetbalclub. "Het is raar om te beseffen," zegt de aangeslagen vriend.

Waardoor de bestuurder zondagochtend tegen de boom botste, is nog onduidelijk. Na het ongeval ging hij ervandoor, maar verderop werd hij zwaargewond aantroffen. Het ongeval van vorige week wordt ook nog door de politie nog onderzocht.