Zwaargewonde bij nieuwe crash tegen boom Amersfoort waar vorige week drie doden vielen

In Amersfoort is zondagochtend een automobilist tegen dezelfde boom gereden waar een week eerder drie mannen verongelukten. Het gaat om een jongeman uit dezelfde gemeente. Volgens de politie is de bestuurder zwaargewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De boom staat aan de Stadsring. In de nacht van zondag op maandag kwamen drie mannen van 21, 25 en 27 jaar uit de gemeente Amersfoort om het leven die tegen de boom waren gebotst, waarna hun voertuig in het water belandde. De politiewoordvoerder meldt dat dit ongeval nog volop in onderzoek is. In de video hierboven zie je de reactie van een vriend van deze slachtoffers.

Waardoor de bestuurder zondagochtend tegen de boom botste, is ook nog onduidelijk. Na het ongeval ging hij ervandoor, maar verderop werd hij zwaargewond aantroffen, zegt de politiewoordvoerder. Bij de boom liggen nog steeds veel bloemen, die zijn neergelegd na het eerdere ongeval.

Hart van Nederland/ANP