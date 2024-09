Slachtoffers fataal ongeluk Amersfoort zijn drie jonge mannen van 21, 25 en 27 jaar

De drie slachtoffers van het fatale auto-ongeluk in Amersfoort zijn mannen van 21, 25 en 27 jaar oud, allemaal afkomstig uit de gemeente Amersfoort. Dit bevestigt de politie maandagochtend.

Het ongeluk vond plaats rond 01.30 uur, toen de auto waarin de mannen zaten tegen een boom botste op de Stadsring. Vervolgens belandde het voertuig in het water. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.

De politie kwam de crash op het spoor toen agenten bandensporen en onderdelen van het voertuig aan de rand van het water zagen liggen. De brandweer haalde met behulp van een duikteam de slachtoffers uit het water.

Getuigenoproep

De politie onderzoekt de exacte toedracht van het ongeval en roept getuigen op om zich te melden. "We zijn op zoek naar mensen die camerabeelden hebben of iets verdachts hebben gezien of gehoord rond 01.30 uur," aldus een politiewoordvoerder.