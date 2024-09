Auto botst op boom en eindigt in water: drie doden in Amersfoort

Bij een ernstig ongeluk in Amersfoort zijn in de nacht van zondag op maandag drie mensen om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Rond 01.30 uur raakte een auto met daarin drie personen van de Stadsring, knalde tegen een boom en belandde in het water. Hoewel hulpdiensten snel aanwezig waren mocht hulp niet meer baten.

De hulpdiensten schaalden meteen op: twee traumahelikopters, zes ambulances, een duikteam van de brandweer en meerdere politiewagens kwamen ter plaatse. De drie inzittenden werden door duikers uit het voertuig gehaald, waarna tevergeefs is geprobeerd hen te reanimeren. Alle drie de slachtoffers zijn helaas overleden.

Beeld: SPS Media

De Stadsring is volledig afgesloten voor onderzoek door de politie. Pas na het afronden hiervan kunnen de lichamen geborgen worden. De oorzaak van het ongeval is op dit moment nog onbekend.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de identiteit van de slachtoffers nog wordt vastgesteld. Verder is het nog niet met zekerheid te zeggen of het een eenzijdig ongeval is geweest. "We doen nog onderzoek naar hoe het ongeval kon gebeuren." De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. De politie wenst de nabestaanden van de drie omgekomen personen veel sterkte.