Vriend van slachtoffers fatale crash Amersfoort in shock: 'Het waren hele goede jongens'

Een vriend van twee van de mannen die in de nacht van zondag op maandag omkwamen bij een auto-ongeluk in Amersfoort, is diep geraakt door het verlies. De jongeman bezocht de plek van het ongeval om te proberen te bevatten wat er was gebeurd. "Het waren hele goede jongens. Ik kwam kijken of het echt zo was, of het echt is gebeurd. Ik moet het nog beseffen", vertelt hij zichtbaar aangeslagen.

De vriend beschrijft de slachtoffers als rustige en serieuze jongens, die zich hadden bekeerd tot de islam. "Ze waren gefocust op henzelf, werkten aan zichzelf. Geen feestbeesten, maar jongens die bezig waren met hun geloof. Ik ben afgelopen vrijdag nog een van hen in de moskee tegengekomen. Met de ander liep ik de week ervoor zelfs naar de moskee. Dat ie er nu niet meer is, kan ik niet verwerken", zegt hij met een brok in zijn keel.

Toekomstplannen en jonge zoon

Een van de slachtoffers, die slechts 25 jaar oud was, laat een jonge zoon achter. "Die jongen gaat nu zonder vader opgroeien", verzucht de vriend. Een van de andere slachtoffers had grote dromen, waaronder de wens om ooit naar Mekka te gaan. "Hij had zijn hele leven nog voor zich."

Het ongeluk heeft de vriend van de slachtoffers diep geraakt. "Dit soort ongelukken gebeurt nauwelijks in Nederland, en nu zijn het ook nog vrienden van me. Het is moeilijk om dit te verwerken."