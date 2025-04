Peuter raakt ernstig gewond door val van balkon in Den Haag

Op de Dedemsvaartweg in Den Haag is zaterdag een kindje van het balkon gevallen. Volgens de politie gaat het om een peuter. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.

Even na 14.00 uur ging het mis. Het kindje viel door nog onbekende oorzaak van een balkon, op de derde verdieping van een portiekwoning. Snel na de val werden de hulpdiensten ingeschakeld. Meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Onderzoek naar de toedracht

Het slachtoffertje en de familie zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht.