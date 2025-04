Man (21) overleden na schietincident in Den Haag, dader spoorloos

Een 21-jarige man is vrijdagavond overleden na een schietincident in de Haagse wijk Laak, op de kruising van de Paets van Troostwijkstraat en de Oudemansstraat. Hulpdiensten troffen bij aankomst het slachtoffer zwaargewond aan, met schotwonden in de zij en in zijn bovenbenen. De politie is zaterdagochtend nog altijd met man en macht op zoek naar de dader of daders.

Mensen die bij een café in de buurt zaten, probeerden de man te redden, meldt een correspondent ter plaatse. Iemand had met een theedoek een tourniquet gemaakt om het bloeden bij de benen zoveel mogelijk te stoppen. Volgens het AD kwam de vader van de jongen na zijn overlijden kijken bij het plaats delict. De krant meldt dat het gezin uit Litouwen komt en sinds veertien jaar in Laak woont. Het 21-jarige slachtoffer was de oudste van drie kinderen en had een vriendin.

Hulpdiensten besloten niet op de traumahelikopter te wachten, maar de man meteen met spoed naar het ziekenhuis te brengen. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen.

Kogelgat in de auto

De dader, of daders, zijn zaterdagochtend nog altijd spoorloos. De politie heeft in de nacht meerdere middelen ingezet om ze te vinden. Op veel plekken in de regio hielden agenten voertuigen staande, een politiehelikopter zocht mee vanuit de lucht en bij op- en afritten van de snelwegen stonden politie te posten.

Wat er precies gebeurd is vrijdagavond, is nog onduidelijk. Op beelden is te zien dat de jongen in het gras aan de overkant van de straat van het café terecht is gekomen. Bij het café staat een auto waar een flinke deuk inzit. Het AD sprak buurtbewoners die dachten dat ze hadden gezien dat het slachtoffer op de bijrijdeersstoel van die auto zat. Aan die kant van de auto zit een kogelgat en aan de buitenkant van de deur zit bloed.