14-jarige Shirley uit Eindhoven vermist

De 14-jarige Shirley is sinds maandag 14 april vermist uit Eindhoven. Dat meldt de politie. Vermoedelijk is ze weggelopen.

Het meisje werd voor het laatst gezien bij haar verblijfadres. Waar dat precies is, is niet bekendgemaakt. Mogelijk is ze van daaruit vertrokken in de richting van de wijk Edison in Eindhoven.

Meisje (14) uit Eindhoven vermist. Beeld: politie.

Signalement

Shirley is 1,67 meter lang en heeft donkerblond haar. Ze droeg een rood shirt, een bruin/beige legging en had een zwarte rugzak bij zich.

Wie weet waar Shirley is, of haar ergens heeft gezien, wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070.