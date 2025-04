Ongeluk met meerdere auto's op N7, één gewonde

Twee auto's zijn zaterdag op elkaar gebotst op de N7 tussen Sneek en Bolsward. Eén persoon raakte gewond, de politie kan niks zeggen over de ernst van het letsel of hoe het op dit moment met diegene gaat. Volgens een correspondent ter plaatse is iemand naar het ziekenhuis gebracht.

Omstanders zouden een enorme klap gehoord hebben. Eén van de voertuigen kwam zwaar beschadigd tot stilstand op het voetpad bij de bushalte, de ander belandde tegen een bossage.

Hulpdiensten, waaronder brandweer en ambulances, rukten massaal uit. Zij waren langere tijd bezig op de plek van het incident. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.