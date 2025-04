Twee gewonden na aanval door koe bij natuurgebied Otterlo

Twee mensen zijn vrijdagmiddag gewond geraakt na een aanval van een koe op de heide bij Otterlo (Gelderland). De aanval gebeurde iets voor 14.30 uur, in een natuurgebied langs de Mosselseweg. Volgens de politie zijn de slachtoffers met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Mogelijk kon het ongeluk gebeuren omdat de wandelaars te dicht in de buurt kwamen van een koe met kalfjes. Dit zou de reden kunnen zijn waarom het dier plotseling aanviel met twee gewonden tot gevolg.

Hulpdiensten rukten groots uit na het incident. Er werden twee ambulances en zelfs een traumahelikopter opgeroepen. Die laatste werd later geannuleerd, waarna de slachtoffers per ambulance zijn vervoerd. Over hun huidige toestand is nog niets bekend.

Waarschuwingsbordjes

Er staan in het gebied waarschuwingsborden die wijzen op de risico's van contact met loslopende runderen. Toch lijkt het erop dat dit niet voldoende is geweest om het incident van vrijdag te voorkomen.