Auto scheurt in tweeën na bizarre crash op N35 bij Haarle

Twee inzittenden van een auto die maandagochtend op de N35 ter hoogte van Haarle van de weg raakte, hadden engeltjes op hun schouders zitten. De bestuurder verloor de macht over het stuur, raakte in een slip en botste hard op een boom. Die klap was zo heftig dat de auto in tweeën scheurde. Maar wonder boven wonder liepen de twee zelf hun auto uit en leken ze ongeschonden uit de crash te zijn gekomen.

Dat vertelt de politie. "We stonden met z'n allen wel verbaas de te kijken, vooral door de heftigheid van de klap", geeft een woordvoerder toe. Op beelden is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De weg ligt bezaaid met brokstukken en van de achterkant van de auto, die zo'n honderd meter verder op de weg ligt, is amper iets over. De voorkant van de auto, waar de twee mensen inzaten, belandde in de sloot naast de weg.

"Je weet natuurlijk niet wat er onderliggend is dus ze zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Ook is er bloed afgenomen voor onderzoek om eventueel alcohol of drugs uit te sluiten", aldus de politie. Hoe het op dit moment met hen gaat, is niet bekend.

De N35 is volgens de correspondent al langer onderwerp van gesprek na meerdere zware en dodelijke ongelukken. De lokale politiek beloofde beterschap, maar de plannen worden steeds verschoven. Volgens RTV Oost beginnen deze werkzaamheden pas in 2030.