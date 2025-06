Ernstig ongeluk op N363 bij Rasquert: twee zwaargewonden

Twee personen zijn donderdagavond zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de N363 bij het Groningse Rasquert. Rond 18.40 uur botste een personenauto met daarin twee inzittenden frontaal tegen een boom langs de weg.

De klap was zo heftig dat de hulpdiensten massaal uitrukten. De brandweer schaalde de inzet op naar ‘middel-hulpverlening’, wat betekent dat meerdere eenheden tegelijk zijn ingezet. Ook vier ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te bieden.

Bekneld

De twee inzittenden van de auto raakten door de klap bekneld in het wrak. Brandweerlieden moesten grof geschut inzetten om hen te bevrijden. Volgens omstanders stonden er urenlang schermen rondom het voertuig, om het zicht op het ongeluk af te schermen.

De slachtoffers raakten zwaargewond. Na een lange en intensieve reddingsactie zijn zij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun exacte toestand is nog niets bekendgemaakt.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Of er sprake was van hoge snelheid of glad wegdek is op dit moment nog onduidelijk.