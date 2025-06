Slachtoffer dodelijke aanrijding met taxi in Amsterdam is 22-jarige stadsgenoot

De man die woensdag om het leven kwam bij een aanrijding met een taxi in Amsterdam, is een 22-jarige inwoner van de stad. Hij zat als bijrijder achterop een motor die werd bestuurd door een 24-jarige man, eveneens uit Amsterdam. Op de Pieter Calandlaan in stadsdeel Nieuw-West botste de motor aan het begin van de avond op een taxi.

Zeker vier ambulances en meerdere politiewagens kwamen direct ter plaatse. De 22-jarige raakte zo ernstig gewond dat reanimatie niet meer mocht baten. Hij overleed ter plekke.

De bestuurder van de motor is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. Na behandeling is hij overgebracht naar het cellencomplex. Ook de taxichauffeur is aangehouden.

Oorzaak ongeluk nog niet duidelijk

Wat zich precies heeft afgespeeld op de drukke straat, is nog onduidelijk. De politie zette de omgeving van de plek van het ongeluk af voor onderzoek. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Ook worden camerabeelden opgevraagd.

ANP/Hart van Nederland