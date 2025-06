Passagier motorscooter overleden bij ongeval met taxi in Amsterdam

Op de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West is woensdagavond een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij de bijrijder van een motorscooter om het leven is gekomen. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland. De hulpdiensten rukten iets voor 18.00 uur massaal uit en begonnen direct met de reanimatie van een van de slachtoffers.

Het slachtoffer zat achterop een motorscooter, de bestuurder van dat voertuig raakte gewond en is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht. Het gebied is afgezet voor onderzoek, laat een politiewoordvoerder weten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Wat zich precies heeft afgespeeld op de drukke straat is nog onduidelijk. De politie zette het gebied rond de plek van het ongeluk af voor onderzoek.

Op beelden is te zien dat zeker vier ambulances en meerdere politiewagens ter plaatse zijn gekomen. Van een zwarte taxi zonder kentekenplaten op de voorbumper worden foto's gemaakt. Over de identiteit van de overledene is nog niets bekendgemaakt.

De politie onderzoekt momenteel hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.