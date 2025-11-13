Terug

Fabriek in Nijverdal ontruimd om zwaveldioxide-lek

Ongeluk

Vandaag, 11:44 - Update: 10 minuten geleden

Bij een fabriek in het Overijsselse Nijverdal is donderdagochtend een gevaarlijke stof gelekt. Het gaat om zwaveldioxide. Het pand is ontruimd. Via een NL-Alert zijn mensen in de omgeving geadviseerd naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Ongeveer zestig medewerkers zijn naar buiten geleid.

Het lek ontstond tijdens de productie in de fabriek. Ook was er sprake van een kleine brand, maar die is geblust. Drie medewerkers die erbij waren, zijn voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel, maar er was niets aan de hand, zegt een woordvoerster van de brandweer.

Zwaveldioxide kan prikkelend werken op de luchtwegen. Het NL-Alert werd volgens de woordvoerster gegeven omdat een nevelwolk in de lucht hing. Het advies gold voor het gebied ten oosten van de G. van der Muelenweg, waar het fabriekspand van TenCate staat, en ten noorden van de N35 in Nijverdal. Inmiddels is het gevaar voorbij.

Door ANP

