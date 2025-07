Onbekende stof gevonden in Veldhoven, appartementen ontruimd

In een appartement aan Het Struweel in Veldhoven is zondag een onbekende stof aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doet onderzoek, meldt het Eindhovens Dagblad. Uit voorzorg zijn omliggende appartementen ontruimd en kregen bewoners tijdelijk onderdak aangeboden.

Wat voor soort stof er precies is gevonden, is nog niet bekend. Volgens een politiewoordvoerster is de brandweer ter plaatse en staat er ook een ambulance paraat. De inzet is onderdeel van een voorzorgsmaatregel, terwijl de EOD onderzoekt of er mogelijk sprake is van gevaarlijke of explosieve stoffen.

Hoe lang de ontruiming gaat duren is nog niet duidelijk. De politie laat weten dat het onderzoek in volle gang is.