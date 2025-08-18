Terug

Zes mensen ademen giftig poeder in na ongeluk met bestrijdingsmiddel in Katwijk

Vandaag, 16:47

Zes mensen hebben in Katwijk een gevaarlijke stof ingeademd na een ongeluk met een insectenbestrijdingsmiddel. Eén van hen, een medewerker van het bestrijdingsbedrijf, is naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in een woning aan de Nieuwe Duinweg. Volgens de brandweer ging het mis tijdens werkzaamheden in de woning. Door een ongeluk kwam het poeder vrij, waarna meerdere mensen zijn blootgesteld aan de giftige stof. De medewerker die het middel aan het aanbrengen was, stond het dichtst bij de bron en kreeg het meeste binnen.

"Deze stof is heel schadelijk voor mensen als je dit inademt of inslikt", zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands Midden tegen Hart van Nederland. "Je kunt er ernstig ziek van worden of in het ergste geval eraan overlijden." De brandweer benadrukt dat dit bij de zes betrokkenen niet het geval is.

Wat de ernst is van de toestand van de medewerker die is overgebracht naar het ziekenhuis, is niet bekend. Vijf anderen die de medewerker na het ongeluk te hulp schoten, hebben ook de stof ingeademd. Omdat de stof dus zo gevaarlijk is, heeft de brandweer zodanig opgeschaald dat mensen ter plekke werden schoongemaakt. "In een tent van ons moeten zij zich uitkleden, waarna wij ze schoonmaken. Daarna moeten ze in een overall weg naar een andere locatie."

Het getroffen huis is volledig gereinigd en de omgeving is weer veilig verklaard. De bewoners van de tientallen omliggende woningen mochten inmiddels terug naar hun huis.

