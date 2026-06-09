Jongen overleden na aanrijding met bestelbus in Hellendoorn

Tragisch nieuws uit Hellendoorn. Een jongen is daar dinsdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een bestelbus. De bestuurder is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland.

De melding van het verkeersongeval aan de Vonkerserve kwam dinsdag om 16.55 uur binnen. Volgens een correspondent ter plaatse kwamen meerdere ambulances, politie-eenheden en een traumahelikopter uit Duitsland naar de plek van het incident.

Het kind is nog gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. De jongen overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Bestuurder aangehouden

De omgeving is afgezet voor sporenonderzoek. De bestuurder van het voertuig is aangehouden. Dat is gebruikelijk na een ernstig verkeersongeval. Op het politiebureau wordt de bestuurder verhoord.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek. Over de identiteit van het slachtoffer of de bestuurder worden geen details gedeeld.