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Bestuurder overleden nadat boom op auto valt in Boxtel

Ongeluk

Vandaag, 17:28

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Een bestuurder van een auto is dinsdagmiddag in Boxtel overleden nadat een boom op het voertuig viel. Dat gebeurde op de Keulsebaan in de Noord-Brabantse gemeente.

Het ongeval gebeurde aan het einde van de middag. Politie, ambulance, brandweer en traumahelikopter snelden zich naar de plaats van het ongeval, maar hulp mocht niet meer baten. De bestuurder overleed aan de verwondingen.

Volgens Omroep Brabant ging het om een grote, mogelijk rotte, eikenboom die door lokaal noodweer op de auto viel. De politie kan niet aan Hart van Nederland bevestigen of de boom omviel door het (nood)weer. "Naar de specifieke oorzaak wordt nog onderzoek gedaan, maar een boom valt niet zomaar", aldus de woordvoerder. "Dat onderzoek ligt verder bij de gemeente."

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Voor heel Nederland heeft het KNMI in het hele land waarschuwingscode geel afgegeven vanwege zware windstoten, en onweers- en hagelbuien. Code geel geldt tot 21.00 uur.

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Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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