Grote inval in Zeeuwse woning: dozen vol vapes, geld en nepmerkkleding gevonden

De politie is dinsdagochtend een woning in het Zeeuwse dorp Oosterland binnengevallen. Agenten namen dozen vol illegale vapes, sigaretten, geld en namaakmerkkleding in beslag. Later die ochtend werden ook twee auto's staande gehouden in verband met het onderzoek. Dat bevestigt de politie aan Hart van Nederland.

Rond 06.00 uur vielen agenten de woning aan de Margrietstraat binnen. Naast de politie waren ook medewerkers van de Douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de actie aanwezig. Zij doen gezamenlijk onderzoek naar de zaak. De aangetroffen spullen zijn in beslag genomen.

Klemgereden

Later die ochtend werden twee auto's klemgereden op de kruising van de N59 en de Molenweg in Oosterland. De inzittenden zijn door agenten ondervraagd en de auto's zijn gecontroleerd. "Er is niemand aangehouden, maar er is wel een verdachte in beeld", laat een politiewoordvoerder weten.